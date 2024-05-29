الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سلطنة عمان تدعو إلى التطبيق الفورى للقرارات الأممية بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

غزة
غزة

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في استهداف مخيمات النازحين في رفح بقطاع غزة، داعية إلى التطبيق الفوري للقرارات الأممية الداعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل نتيجة لأفعالها الإجرامية.

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وأكدت وزارة الخارجية العمانيةـ في بيان لها اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء العمانيةـ مناشدة سلطنة عمان المجتمع الدولي بتحمّل المسئوليات العاجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بوقف جرائم الحرب والإبادة الممنهجة والمستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

سلطنة ع مان العدوان الإسرائيلى رفح بقطاع غزة وقف إطلاق النار قطاع غزة المساعدات الإنسانية إسرائيل

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