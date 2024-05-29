سلطنة عمان تدعو إلى التطبيق الفورى للقرارات الأممية بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في استهداف مخيمات النازحين في رفح بقطاع غزة، داعية إلى التطبيق الفوري للقرارات الأممية الداعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل نتيجة لأفعالها الإجرامية.

وأكدت وزارة الخارجية العمانيةـ في بيان لها اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء العمانيةـ مناشدة سلطنة عمان المجتمع الدولي بتحمّل المسئوليات العاجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بوقف جرائم الحرب والإبادة الممنهجة والمستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.