استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو.. المنتخب الوطنى يخوض أول تدريباته اليوم

يخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أول تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو على استاد القاهرة، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تدريبات داخل الجيم

وفضل الجهاز الفنى للفراعنة مع بداية انطلاق المعسكر أمس الثلا ثاء، الاكتفاء ببعض التدريبات داخل الجيم وعمل استشفاء لبعض اللاعبين، دون خوض أى تدريبات فى الملعب، وذلك بناءً على طلب خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الأهلى، الذى تواجد بمقر معسكر الفراعنة، لعقد جلسة مع حسام حسن وإبلاغه بموقف كل لاعب فى الأهلى على حدة فيما يخص الحالة البدنية والأحمال التدريبية الخاصة على كل لاعب.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثانى للمعسكر انضمام محمد شريف، ليصبح عدد اللاعبين المتواجدين فى المعسكر 25 لاعبًا حتى اليوم، على أن ينضم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم فريق ليفربول للمعسكر يوم 1 يونيو وفقًا لتأكيدات الجهاز الفنى، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد انضمام صلاح مع بداية الأجندة الدولية يوم 3 يونيو، وفقًا للاتفاق الذي تم بين اللاعب ووزير الشباب والرياضة، وكذلك الخطاب الرسمى الذي تلقاه اتحاد الكرة من قبل إدارة فريق ليفربول.

ويسعى حسام حسن لتدارك كل هذه الأمور سريعًا، والبدء في إعداد لاعبيه بشكل جيد للمواجهة الأولى التي ستجرى يوم 6 يونيو على استاد القاهرة، والتي يحتاج خلالها الجهاز الفنى للفوز ولا بديل عنه في تقدير الجهاز الفني؛ من أجل استكمال المسيرة دون مشاكل قد تعوق مسيرة الفراعنة في المباراة الثانية التي ستقام خارج مصر، خاصة في ظل حرارة الطقس التي تعاني منها القارة الإفريقية في هذا التوقيت من العام .