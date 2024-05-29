مقتل شاب على يد طليق والدته بالإسماعيلية.. وقرار من النيابة ضد المتهم

أصدرت نيابة قسم أول بالإسماعيلية، قرارًا بحبس المتهم بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية بينهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما لقي شاب مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في مشاجرة مع طليق والدته لوجود خلافات مالية بينهما في منطقة الشهداء عند مزلقان الجعيص.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه علي يد طليق أمه في مشاجرة وقعت بينهما، نقل علي أثرها إلي مشرحة المستشفي، وتم إلقاء القبض علي المتهم بمعرفة القوات الأمنية بقسم أول.

تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.