القوات الروسية تدمّر أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية فى أوكرانيا

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة "نيكولاييف" جنوب أوكرانيا "سيرجي ليبيديف " اليوم الأربعاء عن تدمير القوات الروسية لعقدة لوجستية للقوات الأوكرانية تستقبل الأسلحة الغربية في مدينة سارني بمقاطعة روفنو غرب أوكرانيا التي تعد مركزا لوجستيا مهما لقوات كييف ويتواجد فيها عدد كبير من خبراء الأطلسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن " ليبيديف " قوله: "الضربة التي استهدفت الترسانة تسببت بانفجارين ضخمين ليلا، وسجل السكان انفجارا في الجانب الغربي من المدينة، وآخر ترك هالة كبيرة من النيران بعد دوي عنيف"، لافتا إلى أن موقع الترسانة المذكورة مربوط بالسكك الحديدية الأوكرانية الممتدة إلى رومانيا وبولندا اللتين ترد منهما شحنات الأسلحة والذخيرة الغربية.

وتوجه القوات الروسية ضربات منتظمة للمواقع العسكرية واللوجستية ومحطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا استمرارا للعملية العسكرية الخاصة هناك.