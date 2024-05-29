الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآلاف من فرص العمل.. مزايا كبرى يوفرها مشروع تخريد السفن بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها.

هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح في مصر، حيث تُنتج البلاد حاليًا 8 ملايين طن سنويًا بينما تبلغ السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة 16 مليون طن ويعود ذلك إلى نقص  الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير 1.5 مليون طن فقط سنويًا من الداخل، بينما يتم استيراد 3 ملايين طن من الخارج.

الآلاف من فرص العمل

ويهدف المشروع إلى توفير 1.5 مليون طن من الخردة سنويًا من خلال إعادة تدوير السفن المُخَرَّدة خلال 5 سنوات من بدء العمل، وسيسهم ذلك في تلبية 66% من احتياجات البلاد من الخردة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على استيراد الخردة من الخارج، ما يقلل من الاعتماد على العملة الأجنبية، وخلق 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع على مساحة 155 ألف متر مربع (450 متر عرضًا × 350 متر طولًا) في المنطقة الواقعة غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط، وسيشمل المشروع إنشاء حاجز بحري بطول كيلومتر ونصف الكيلو لمواجهة عوامل الإطماء، وعمليات التكريك وفقًا للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل.

تخريد الحديد الحديد النقل كامل الوزير تخريد السفن

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