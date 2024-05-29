أستاذ اقتصاد: زيارة الرئيس السيسى إلى الصين خطوة نحو شراء المستقبل ‎

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين ومشاركته في المنتدى الصيني العربي هو شراء المستقبل، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تقدم نموذجًا وصورة ثابتة للبناء والعمل والتنمية المشتركة في عالم تحكمه معطيات حاكمة تقدم مصر والصين هذا النموذج الثابت الراسخ.

وأضافت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية"إكسترا نيوز"، أن بالنظر إلى المستقبل والشراكة الاستراتيجية يجب أن نتحدث عن الدلائل والأبعاد لهذه الزيارة، وأيضًا المردود الإيجابي لها، ولا شك أن هناك تناغمًا كاملًا بين الدولة المصرية والصين وخصوصًا في كل العلاقات، بمعنى أن التكامل موجود في العلاقات السياسية والاقتصادية والحضارية وأكثر رسوخًا، وهو نتاج سنوات من القواسم المشتركة بين البلدين والتقارب الاقتصادي والسياسي والحضاري.

طفرة جديدة في العلاقات بالنسبة للمردود الاقتصادي على مصر ‏‎

أوضحت أستاذ الاقتصاد أن هناك طفرة جديدة في العلاقات بالنسبة للمردود الاقتصادي على مصر، لأن مصر لها نظرة استباقية في علاقتها بالصين، وهناك مساندة متبادلة ولذلك النظرة المستقبلية في هذة العلاقة هي جذب الاستثمارات ورءوس الأموال وتعزيز العلاقات التجارية وملف اجتذاب التكنولوجيا.