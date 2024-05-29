إعلام فلسطينى: اندلاع النيران فى منشآت للمساعدات شرق رفح الفلسطينية

أكد إعلام فلسطيني على اندلاع النيران في منشآت للمساعدات شرق رفح الفلسطينية جراء غارات الاحتلال على المنطقة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ودعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كيت فوربس، لـ"رويترز"، في مقابلة بالعاصمة الفلبينية مانيلا: "نحن بحاجة ماسة إلى حل سياسي يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات".

وأضافت: "نحن مستعدون لإحداث فرق. علينا أن نتمكن من الوصول، ولكي نتمكن من الوصول إلى هناك يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".