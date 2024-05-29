بمشاركة "تضامن الدقهلية".. ورش تدريبية للعاملين بالأسرة والطفولة

استضافت مديرية التضامن بمحافظة الدقهلية ورشة تدربية للعاملين بالأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية للأطفال كريمي النسب وفاقدي الرعاية الأسرية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل والذي يعد خطوة مهمة فى ملف الرعاية البديلة.

وكلف الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي ومسئول الرعاية المؤسسية بالمديرية، بالمشاركة في البرنامج التدربيى المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ٢٦ -٢٨ مايو الجارى.

بمشاركة "تضامن الدقهلية

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