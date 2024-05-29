الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة "تضامن الدقهلية".. ورش تدريبية للعاملين بالأسرة والطفولة

بمشاركة تضامن الدقهلية
بمشاركة "تضامن الدقهلية

استضافت مديرية التضامن بمحافظة الدقهلية ورشة تدربية للعاملين بالأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية للأطفال كريمي النسب وفاقدي الرعاية الأسرية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل والذي يعد خطوة مهمة فى ملف الرعاية البديلة.

وكلف الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي ومسئول الرعاية المؤسسية بالمديرية، بالمشاركة في البرنامج التدربيى المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ٢٦ -٢٨ مايو الجارى.

بمشاركة
بمشاركة "تضامن الدقهلية
1000552154
1000552154
بمشاركة
بمشاركة "تضامن الدقهلية
محافظة الدقهلية مديريه التضامن هيئة إنقاذ الطفولة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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