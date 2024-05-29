الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جبالي يتفقد "السوق الإعلامي" على هامش مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين

عبد الفتاح الجبالي
عبد الفتاح الجبالي

أجرى الدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، جولة تفقدية في السوق الإعلامي المقام على هامش مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الذي يُعقد في العاصمة البحرينية المنامة من 28 إلى 30 مايو، رافقه في الجولة عدد من كبار المسؤولين الإعلاميين والمشاركين في المهرجان.

السوق الإعلامي، الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من فعاليات المهرجان، يشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الإعلامية من مختلف الدول العربية.

ويهدف السوق إلى توفير منصة لتبادل الأفكار والابتكارات في مجال الإعلام والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، إضافة إلى عرض أحدث التقنيات والخدمات في هذا القطاع.

فاعليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون 

وفي أثناء جولته، اطلع الجبالي على مجموعة متنوعة من الأجنحة المشاركة، وتحدث مع ممثلي الشركات والمؤسسات الإعلامية، مستفسرًا عن التقنيات الجديدة والمنتجات التي يتم عرضها.

أعرب جبالي عن إعجابه بالمستوى المتقدم للتقنيات والخدمات المعروضة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإعلامي بين الدول العربية وتبادل الخبرات في هذا المجال. وأكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير صناعة الإعلام العربي ورفع كفاءتها.

وفي سياق جولته، استقبل الجبالي في جناح هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية السيد محمد بن فهد الحارثي، رئيس الهيئة، الذي رحب بالجبالي بحرارة. وقد أجرى الجانبان محادثات ودية تناولت سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر والسعودية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات البث والإنتاج الإعلامي.

أعرب الجبالي عن إعجابه بالمستوى المتقدم للتقنيات والخدمات المعروضة في جناح هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإعلامي بين الدول العربية. وأكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير صناعة الإعلام العربي ورفع كفاءتها.

وفي إطار تبادل زيارات الأجنحة بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، قام الجبالي بزيارة جناح المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)، حيث كان في استقباله فريق عربسات المشارك في السوق الإعلامي.

كما التقى الجبالي بعدد من الإعلاميين والمبدعين الشباب، مشجعًا إياهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإعلامي والمشاركة الفعالة في تطوير المشهد الإعلامي العربي.

 أكد دعم مدينة الإنتاج الإعلامي للمواهب الشابة، وتوفير الفرص لهم لتقديم إبداعاتهم والمساهمة في إثراء المحتوى الإعلامي العربي.

يُذكر أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يُعد واحدًا من أبرز الأحداث الإعلامية في المنطقة، ويشهد حضورًا واسعًا من العاملين في قطاع الإعلام والإنتاج من مختلف دول الخليج العربي وخارجه. 

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك جلسات نقاشية وورش عمل ومعارض، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين.

عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي السوق الاعلامي جولة تفقدية مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

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