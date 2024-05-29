اتصالات "صبحى" كلمة السر فى انتظام لاعبى الأهلى بمعسكر الفراعنة منذ بدايته

نجحت مساعى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى إنهاء أزمة لاعبى الأهلى مع المنتخب الوطنى قبل أن تبدأ، وذلك على هامش المعسكر الحالى للفراعنة، حيث انتظم لاعبو الأحمر فى المعسكر منذ يومه الأول .

ولجأ حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى وزير الشباب والرياضة، من أجل حسم أزمة انضمام لاعبى الأهلى لمعسكر الفراعنة فى بدايته، دون تأخر فى الانضمام، كما كان مقررا من قبل المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة من جانب مدرب الفراعنة مع وزير الشباب والرياضة، الذى تدخل بدوره لدى إدارة الأهلى وأقنعهم بضرورة انتظام لاعبى الأهلى فى معسكر المنتخب الوطنى مساء أمس الثلاثاء، فى اليوم الأول للمعسكر، على أن يخوض اللاعبين مرانهم الأول اليوم الأربعاء مع زملاءهم استعدادا لخوض مباريات بوركينافاسو وغينيا بيساو.

ويستعد منتخب مصر الأول لخوض مباراتين فى غاية الأهمية أمام بوركينافاسو يوم 6 يونيو المقبل على استاد القاهرة، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر نفسه على أرضها، وذلك فى إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأرجع وزير الشباب والرياضة خلال اتصالاته مع مسئولى الأهلى، ضرورة انضمام لاعبى الأحمر إلى معسكر الفراعنة منذ بدايته إلى أن القوة الضاربة فى قائمة المنتخب من لاعبى الأهلى، حيث بلغ عدد اللاعبين الذين جاءوا ضمن اختيارات حسام حسن من الأهلى 10 لاعبين وهو ما يصعب على الجهاز الفنى إقامة أى تدريبات بدون هذا العدد الكبير من اللاعبين.

وكانت رغبة السويسرى مارسيل كولر هى انضمام لاعبى الأهلى للمعسكر مساء اليوم الأربعاء وخوض أول مران لهم غدا الخميس، حتى يحصل اللاعبين على راحة سلبية كافية بعد الانتهاء من بطولة دورى أبطال افريقيا، إلا أن إصرار حسام حسن على انضمام اللاعبين من بداية المعسكر وتدخلات الوزير حسمت الأمر بتقديم الموعد 24 ساعة فقط بحيث ينضم اللاعبين فى اليوم الأول للمعسكر دون خوض تدريبات إلا فى اليوم الثانى.