استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية.

في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري - سجل سعر صرف الدولار 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصرى - سجلت متوسطات اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.45 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الاوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين 4 -12 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.



ففي البنك الأهلي، سجل سعر اليورو 51.47 جنيه للشراء، و51.65 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر سجل اليورو 51.47 جنيه للشراء، و51.65 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعراليورو في البنك التجارى الدولي استقرارا 51.47 جنيه للشراء، و51.65 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزى المصرى - سجلت العملة الاوروبية 51.61 جنيه للشراء، و51.78 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين 8 - 13 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

وفي البنك الاهلى - سجل الإسترليني 60.49 جنيه للشراء، و60.65 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر، سجل الإسترليني 60.47 جنيه للشراء، و60.65 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجارى الدولي 60.47 جنيه للشراء، و60.65 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزى المصري - سجل الجنيه الإسترليني 60.62 جنيه للشراء، و60.82 جنيه للبيع.



عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي سجل 12.93 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.والدينار الكويتي 153.99 جنيه للشراء، و155.03جنيه للبيع.