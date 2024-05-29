الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم أطفال.. أسماء المصابين في حادث "محور 30 يونيو" بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 28 عاملًا وعاملة معظمهم أطفال، بإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على محور 30  يونيو بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

والمصابون في الحادث هم:

أسماء المصابين، هم أميرة سلامة، 17 سنة، عبد الرحمن وائل عبد الرحمن، 14 سنة، إبراهيم سلامة سليم، 14 سنة، محمد سعيد عبد العزيز، 10 سنوات، محمد سعيد محمد عبد العزيز، 11 سنة، رانيا سعيد عزت، 13 سنة، ندا عبد الرحمن علي خليل، 15 سنة، ياسمين شحاتة محمد، 13 سنة، مني أشرف عبد الله، 10 سنوات، حنان أشرف عبد الله، 8 سنوات، منار أحمد سالم، 15 سنة، محمود أحمد سالم، 13 سنة، محمد سليمان محمد، 64 سنة، شيماء محمد أحمد علي، 12 سنة، جنا عبد الرحمن، 10 سنوات، سلامة علي سلامة، 14 سنة، زياد محمد عبد الفتاح، 9 سنوات، رهف محمد أحمد، 11 سنة، جنا محمد عبد الفتاح،، 12 سنة، جومانة محمد عبد الفتاح، 9 سنوات، سماح عبد الفتاح عبد العزيز، 30 سنة، عبد الله سليمان، 18 سنة، شيماء شحاتة، 12 سنة، أيمن محمود، 12 سنة، عبد الحميد أحمد، 14 سنة، فرح عودة أحمد، 12 سنة، محمد عطية، 12 سنة، أسماء عطية، 13 سنة.

تفاصيل الحادث

تلقى  اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود انقلاب سيارة عمال على المحور قبل نزلة المحسمة القديمة التابعة لمدينة القصاصين في اتجاه السويس.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 28 عاملًا وعاملة، بسحجات وكسور، جرى نقلهم إلى مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وتحرر محضر بالحادث، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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