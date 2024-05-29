السجن 5 سنوات لشاب اخترق فيسبوك فتاة وابتزها بصورها

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتهديد فتاة وابتزازها بمنطقة الصف.

كانت بداية الواقعة عندما تقدم “مريم. ز” ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتضررها من قيام أحد الأشخاص بسرقة الحساب الخاص بها عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية جسيمة لاحتواء الحساب على بياناتها وصورها الشخصية.

كما تقدم أحد الأشخاص ببلاغ لإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات فرع منطقة القناة مفاده قيام مستخدم الحساب الشخصي المسمى mariam على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بإرسال رسائل اليه على الخاص على حسابه الشخصي، تضمنت تلك الرسائل عبارات تهديد بنشر صور خاصة بخطيبته بملابس المنزل وعبارات ابتزاز وطلب منه مبلغا ماليا قدره ألفي جنيه مصري مقابل عدم نشر الصور الخاصة بخطيبته وتضرره ولما رفض إجابة طلبه نشر تلك الصور في ذات اليوم على موقع فيسبوك.

وتضرر من قيام مستخدم شريحة معلوم رقمها بإرسال رسائل اليه على تطبيق التواصل الاجتماعي واتسابن تضمنت تلك الرسائل تهديد بنشر صور خاصه بخطيبته والتشهير بها وبسمعتها أمام معارفها وأقاربها، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

وقام الرائد أحمد مجاهد الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة البحث الجنائي، بعمل تحرياته حول الواقعة، فتوصل إلى أن مرتكب الواقعة هو “أحمد.أ” مقيم كفر طرخان مركز الصف الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمسكنه وبتفتيشه عثر على هاتف محمول مثبت علية تطبيق الواتساب باستخدام الرقم المعلوم، وبفحصه تبين ارتكابه الواقعتين محل الإذن وقرر له أنه مالكه والمستخدم الفعلي لشرائح خط الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، وكذا البرامج والتطبيقات المحملة عليه.

واتهمت النيابة العامة “أحمد.أ” أنه في غضون شهر أغسطس عام ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة الصف جيزة، بأنه هدد كتابة أحد الأشخاص وخطيبته بإفشاء ونشر صورة شخصية خاصة بها، ونسبة أمور مخلة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها “إيمان. م” بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها.

أيضا، اخترق المتهم حسابًا خاصًا بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.