الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

الدولار
الدولار

بدا الدولار في رحلة صعود جديدة  في مصر اليوم الأربعاء 29  مايو مقابل الجنيه المصري تحديث يومي حيث أنه صعد مقابل الجينة 30 قرشا خلال تعاملات صباح اليوم بسبب سحب البنك المركزي فائض السيولية من جميع البنوك بمعدل فائدة ثابت عند 27.75%. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الاربعاء  29مايو 2024 مقابل الجنيه المصري ارتفاع في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يوممهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

سجل الدولار ارتفاع  في البنك المركزي، حيث سجل 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 29-5-2024 في مصر

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-5-2024

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

تحديث سعر الدولار في البنوك

  • سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.
  • سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
  • سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.46 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.46 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.58 جنيه للشراء 47.68 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.50 جنيه للشراء 47.60 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.56 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
  • سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.47 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.48 جنيه للشراء 47.58 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
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