سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

بدا الدولار في رحلة صعود جديدة في مصر اليوم الأربعاء 29 مايو مقابل الجنيه المصري تحديث يومي حيث أنه صعد مقابل الجينة 30 قرشا خلال تعاملات صباح اليوم بسبب سحب البنك المركزي فائض السيولية من جميع البنوك بمعدل فائدة ثابت عند 27.75%.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الاربعاء 29مايو 2024 مقابل الجنيه المصري ارتفاع في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يوممهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

سجل الدولار ارتفاع في البنك المركزي، حيث سجل 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك