الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الهلال الفلسطينى" يُعلن نقل مستشفى القدس الميدانى من رفح إلى خان يونس

الهلال الفلسطيني
الهلال الفلسطيني

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إخلاء مستشفى القدس من مواصي رفح إلى مواصي خان يونس؛ بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطينين، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توقفًا لمعظم المرافق الصحية في مناطق شمال قطاع غزة ووسطه.

وعلى صعيد آخر أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتفاع عدد شهداء طواقمها إلى 30 منهم 17 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وتابعت، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، باستشهاد أحد المسعفين من طواقم مستشفى القدس بغزة جراء استهداف منزله في مخيم البريج شمال قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني

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