الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق يلتهم 10 أفدنة من الغابات الشجرية في سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

شب حريق هائل في 10 أفدنة من الأشجار بمزرعة الغابات الشجرية الخاصة بالصرف الصحي بالكولة بمركز إخميم في سوهاج، وجرى السيطرة على الحريق من خلال الدفع بـ3 سيارات إطفاء وإخماده.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بمزرعة الغابات الشجرية بالصرف الصحي على مساحة 10أفدنة بطريق البحر الأحمر شرق بقرية "الكولة" بإخميم.

وعلى الفور انتقلت وحدة مطافى الأحايوة شرق والكولة بأخميم إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بعد عزل المزرعة بمعدة لودر عن باقي المزرعة التي تبلغ مساحتها 55 فدانا، لمنع انتشار النيران في بقيتها، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق بالكامل. 

يذكر أن هذه المرة الرابعة خلال عامين التي تشتعل فيها النيران بمزرعة الغابات الشجرية الخاصة بغابات الصرف الصحي في الكولة بأخميم.

كما أصيبت تلميذة في بداية العقد الثاني من العُمر، بطلق ناري في أذنها، في مشاجرة بين 6 أشخاص أبناء عمومة، حيث تبادل طرفي المشاجرة إطلاق النار، دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة طفلة بطلق ناري في مشاجرة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص أبناء عمومة، وتم خلال المشاجرة تبادل إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابة الطفلة (ياسمين. م-11 سنة- تلميذة- مصابة بطلق ناري بجوار الأذن اليسرى)، وعلى الفور تم نقل المصابة إلى مستشفى المراغة المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإطلاق الأعيرة النارية؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق الاشجار الغابات الشجرية بالكولة إطفاء وإخماده شرطة أخميم

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