الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل في 6 أكتوبر

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر لتلقي العلاج.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب موتوسيكل 6 أكتوبر حادث مرورى مستشفى المركزي الإجراءات القانونية

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