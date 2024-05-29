تطورات أزمة رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تطورات في أزمة رحيل كيليان مبابي، عن صفوف باريس سان جيرمان بالمجان هذا الصيف.

وأعلن كيليان مبابي منذ أسبوعين رحيله بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقال تقرير "ليكيب"، إن باريس سان جيرمان لم يدفع راتب كيليان مبابي في أبريل، كما أنهم لم يدفعوا له المكافأة الكبيرة التي كانوا يدينون بها له في فبراير.

وأوضح التقرير، أن ناصر الخليفي مالك النادي يرفض حاليًا دفع مبلغ إجمالي قدره 80 مليون يورو للاعب، من الراتب والمكافآت.

واختتم التقرير بأن محامي قائد منتخب فرنسا سيتدخلون قضائيًا، لحصول اللاعب على مستحقاته.

مسيرة الفرنسي كيليان مبابي

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.