محافظ الغربية يتابع حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة إزالة شاملة للتعديات والبناء المخالف في مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود محافظة الغربية لحماية الأراضي الزراعية والأملاك العامة.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة، والتي تمكنت من نقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على سير عمليات الإزالة.

وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة من إزالة 18 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المخالفات، بالإضافة إلى إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الغربية على الحفاظ على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، وردع أي محاولات للتعدي عليها. كما يعكس الجهود المكثفة للمحافظة في إطار خطة شاملة لإعادة النظام والسيطرة على الأراضي العامة والزراعية.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على المرور الميداني على مشروعات المحافظة للتأكد من كونها تتم طبقا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل أي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن وتسخير جميع الإمكانات للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

وقام المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15م بجانب الكورنيش بعرض 3م والجانب الآخر 1.5م وتغطية المسقة المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة إلى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.