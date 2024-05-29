الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى

قطار
قطار

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10/ 6/ 2024 إلى 28/6/ 2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

 

 ووجه المهندس  محمد عامر رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي:


أولاً: تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس


-قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 10/ 6/ 2024 حتي 27/ 6/ 2024 حيث يقوم الساعة 08:40  مساء من محطة القاهرة يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.


-قطار 2041 (تالجو) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 11/ 6/ 2024 حتي 28/ 6/ 2024، حيث يقوم الساعة 08:30 صباحاً من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساء طبقاً للجدول المرفق.  

txt

جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها


ثانيا: تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس :
- قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10/ 6/ 2024  حتى 27/ 6/ 2024، حيث يقوم الساعة 09:50 مساء من محطة القاهرة يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق. 


-قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024  حتي 28/ 6/ 2024  حيث يقوم الساعة 10:30 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15  صباحاً طبقاً للجدول المرفق.


- قطار 1946 (VIP) القاهرة/ أسوان يعمل يوم 14/6/ 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.


-قطار 1947 (VIP) أسوان/ القاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساء طبقاً للجدول المرفق.
ثالثا: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس:
-قطار 1942 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:40  مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
- قطار 1943( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتى 28 / 6/ 2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
- قطار 1952 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11-6-2024 حتى ليلة 27 / 28 -6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساء طبقاً للجدول المرفق.
- قطار 1953 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 11/ 6/ 2024 حتى 28/ 6/ 2024 حيث يقوم الساعة 07:35  مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
- قطار 1954 (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10/ 6/ 2024 حتى 27/ 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساء طبقاً للجدول المرفق.

txt

وزارة النقل تكشف سبب تعطل حركة التقاطر فى الخط الأول لمترو الأنفاق


- قطار 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 11/ 6 / 2024 حتى 28/ 6 /2024 حيث يقوم الساعة 10:15  صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءً طبقاً للجدول المرفق.
- قطار 1944(ثالثة مكيفة) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 09:05  صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
-قطار 1945 (ثالثة مكيفة) أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 19/6/ 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساء من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة 01:15  مساء طبقاً للجدول المرفق.
رابعًا: تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش:
- قطار 2242 (ثالثة  تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان  مخصوص للاتحاد النوعي  يوم 13/ 6 / 2024  فقط  حيث يقوم الساعة 06:10 مساء من محطة القاهرة  يصل أسوان الساعة 07:25 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
-قطار 2243 (  ثالثة  تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة  مخصوص للاتحاد النوعي يعمل يوم 21 / 6 / 2024  فقط، حيث يقوم الساعة 06:20 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق. 


- قطار 2244 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية/ أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13/ 6/ 2024  فقط، حيث يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
-قطار 2245 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22/ 6/ 2024  فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء طبقاً للجدول المرفق. 


-قطار 2246 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 13/ 6/ 2024 فقط ، حيث يقوم الساعة 06:35 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان 07:45  صباحاً طبقاً للجدول المرفق.


-قطار 2247 (ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان/ القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة يعمل يوم 20/ 6/ 2024 فقط، حيث يقوم الساعة 06:20 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
-  قطار 2248 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 13/ 6/ 2024 فقط، حيث يقوم الساعة 07:30 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان 10:00 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
-قطار 2249 (ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان/ القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة  يعمل يوم 20/ 6/ 2024 فقط، حيث يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة  الساعة 07:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .
-  قطار 2250 (تحيا مصر) الإسكندرية/ أسوان  مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 14 / 6 / 2024  فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.


-قطار 2251 (تحيا مصر) أسوان/ الإسكندرية لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 23/ 6/ 2024 فقط، حيث يقوم الساعة 06:30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق. 


-قطار 2252 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية/ أسوان لنادي أبو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 14/ 6/ 2024 فقط، حيث يقوم الساعة 12:20 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04:45 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.
-قطار 2253 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ الإسكندرية لنادي أبو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 24/ 6/ 2024 فقط، حيث يقوم الساعة 09:45  مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء. 


 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر رئيس الهيئة تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة السكة الحديد جدول مواعيد

مواد متعلقة

يحدث طفرة فى إنتاج حديد التسليح.. إنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط

وزير النقل يتابع انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري

جدول مواعيد قطارات تالجو وأسعار التذاكر على خط "القاهرة- إسكندرية- الصعيد"

ميناء دمياط يتعامل مع 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

آراء الركاب حول خدمة محطات المرحلة الجديدة بخط المترو الثالث

وزارة النقل تكشف سبب تعطل حركة التقاطر فى الخط الأول لمترو الأنفاق

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

إيقاف قطارات الجمعة والعطلات الرسمية بسبب "ضعف استخدامها"

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب