رجل يستنجد بمحكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته والسبب "الشيشة"

لجأ زوج إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب شربها شيشية داخل شقة الزوجية.

وقال المهندس "إيهاب.ع" في دعواه التي تحمل رقم 3085 لسنة 2024: تزوجتها منذ سنتين ونصف وكنت على علم بشربها السجائر والشيشة، وتمكنت خلال فترة الخطوبة من إيقافها عن شربهما كما تمكنت من إقناعها بارتداء الحجاب، وبعد زواجنا بفترة وإنجابها ابننا "آسر" تحولت 180 درجة وعادت لشرب السجائر والشيشة مبررة ذلك بسوء حالتها النفسية بعد وفاه والدتها.

واستكمل الزوج: طبيعة عملى هو سفر 21 يومًا وحضور أسبوع واحد فقط، وطول فترة سفري وهى تصطحب ابننا للكافيهات للجلوس مع أصدقائها وشرب الشيشة حتى مرض الولد وأصيب بالتهابات شديدة جدًا وتشاجرت معها مشاجرة كبيرة ومنعتها من الخروج نهائيًا، وبعد فترة بسيطة من تحسن حالة ابننا تفاجئت بشرائها شيشة بالمنزل ولأنه لا يوجد غيرها بالشقة فدائمًا ابني بجوارها ويستنشق الدخان مثلها تمامًا.

وتابع "إيهاب": عشنا في مشاجرات كثيرة وقمت بتكسير الشيشة أكثر من مرة، فتذهب وتشترى أخرى وطلبت منها المحافظة على صحة ابننا لكن بلا جدوى وتبرر بأنها تغلق عليه الغرفة حتى لا يستنشق الدخان، ولجأت لوالدها لحل الأمر معها لكن بلا جدوى.

وبالنهاية مرض ابنى مرة أخرى وتم احتجازه في المستشفى فتعديت عليها بالضرب المبرح فقامت بتحرير محضر ضدي بقسم الشرطة وحاولت اللجوء لأهلها لوضع حد لأفعالها لكنها لا تكبر لأحد لذلك لجأت للقضاء.