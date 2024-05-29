الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"Watch it" تطرح الحلقة 5 و6 من مسلسل "دواعي السفر"

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

طرحت منصة watch it الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل “دواعي السفر” من بطولة أمير عيد وكامل الباشا. 

وروجت watch it للحلقات الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث طرحت مقطع فيديو قصير للحلقات مصحوبا بتعليق: “حاجات كتير هنعرفها عن علي في الحلقات الجديدة.. حضر قعدتك، مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض الآن حلقتين كل أربعاء ١٢ صباحًا”. 

وحقق مسلسل "دواعي السفر" نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري والعربي منذ انطلاق عرض أولى حلقاته على منصة watch it في 15 مايو الجاري، وتصدر مسلسل “دواعي السفر” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر 

 يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

قصة مسلسل دواعي السفر 

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر في إطار درامي عن “إبراهيمط الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب ”عليط غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار

أبطال المسلسل 

مسلسل “دواعي السفر”، بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

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