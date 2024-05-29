هل تناول القهوة بالحليب مُضر أم نافع؟.. موقع طبى يجيب





تناول القهوة بالحليب موضوع مثير للاهتمام، فقد تبين أن هناك آراء متباينة حول تأثيراته على الصحة، بعض الأدلة العلمية تشير إلى فوائد وأضرار محتملة لتناول القهوة بالحليب، حسب ما جاء فى موقع "هيلث " الطبي.





فوائد تناول القهوة بالحليب:

مصدر للمغذيات:

إضافة الحليب إلى القهوة يمكن أن يزيد من محتوى الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، فيتامين د، والبروتين.

تقليل حموضة القهوة:

الحليب يمكن أن يقلل من حموضة القهوة، يجعلها أقل تهييجًا للمعدة والأمعاء، مفيد للذين يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمي.

التحكم فى الشهية:

شرب القهوة بالحليب قد يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن.





أضرار محتملة لتناول القهوة بالحليب:

زيادة السعرات الحرارية:

إضافة الحليب، خاصة إذا كان كامل الدسم، يضيف سعرات حرارية إضافية للشراب، مما قد يسهم في زيادة الوزن إذا لم يتم التحكم في الكمية المستهلكة.





الحساسية وعدم التحمل:

بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه اللاكتوز أو البروتينات الموجودة في الحليب، مما يمكن أن يسبب لهم مشاكل صحية مثل الانتفاخ، والإسهال، والتقلصات.





تأثير على امتصاص مضادات الأكسدة:

بعض الدراسات تشير إلى أن البروتينات في الحليب قد ترتبط بمضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، مما قد يقلل من فائدتها.





نصائح:

- الاعتدال هو المفتاح. يمكن تناول القهوة بالحليب بشكل معتدل دون الإكثار منها لتجنب السعرات الحرارية الزائدة.

- اختيار أنواع الحليب منخفضة الدسم أو البدائل النباتية يمكن أن يكون خيارًا صحيًا.

- مراقبة أي أعراض حساسية أو عدم تحمل وتجنب القهوة بالحليب إذا لاحظ الشخص أي تأثيرات سلبية.



