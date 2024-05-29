أهمهم الاعتماد على الفواكه والخضروات.. أفكار لوجبة النظام الغذائي القلوي

يعد النظام الغذائي القلوي هو نمط أكل يقلل من الأطعمة التي تشكل الأحماض، مثل البروتينات الحيوانية والجبن، ويركز على الأطعمة المنتجة للقلوية، مثل الفواكه والخضروات الطازجة.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، ينصح خبراء التغذية لإنقاص الوزن بـ النظام الغذائي القلوي بتناول الأطعمة ذات الخصائص القلوية حيث يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وهشاشة العظام وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم.

ماذا تأكل وتشرب على النظام الغذائي القلوي

يركز النظام الغذائي القلوي على الفواكه والخضروات قبل كل شيء، والهدف هو التركيز على الأطعمة ذات فوائد صحية مهمة لمنع تراكم الأحماض في الجسم.

تشمل مجموعات الأطعمة والمشروبات التي يتم تشجيعها في النظام الغذائي القلوي ما يلي:

الفواكه: وخاصة التفاح وعصير التفاح غير المحلى والمشمش المجفف والموز والتين والزبيب والخوخ والتمر والعنب غير المحلى وعصير البرتقال.

الخضروات: خاصة البنجر، البنجر الأخضر، الأوراق الخضراء، اللفت، الكراث، الخردل الأخضر، السبانخ، اللفت الأخضر.

الأعشاب والتوابل: خاصة الشبت الطازج والريحان المجفف والكزبرة ومسحوق الكاري والبقدونس

المحليات: العسل، مربى البرتقال

المشروبات: الماء، المياه الغازية المعدنية، الشاي، بعض أنواع القهوة

الأطعمة والمشروبات ليست في النظام الغذائي القلوي

البروتينات الحيوانية: بما في ذلك منتجات الألبان والبيض والأسماك والمحار والدواجن واللحوم الحمراء.

المكسرات والبذور: وخاصة الفول السوداني، والجوز، وبذور اليقطين، وبذور السمسم، وبذور عباد الشمس.

النشويات: الأرز، الشوفان، المعكرونة، حبوب الإفطار، الأرز، خبز القمح الكامل، النخالة، الجاودار.

البقوليات: العدس، والبازلاء.

الحلويات: الحلويات والحلويات التي تحتوي على الجيلاتين.

المشروبات: الغازية والكحوليات.

أفكار وجبة للنظام الغذائي القلوي

يتكون النظام الغذائي القلوي الصارم في المقام الأول من الفواكه والخضروات فيما يلي مثال ليوم من الوجبات القلوية:

الإفطار: قطعة خضار مع موزة على الجانب.

الغداء: سلطة الكرنب مع الأفوكادو والتوت والطماطم والبصل الأحمر وصلصة مصنوعة من عصير الليمون وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة: التفاح مع شاي الأعشاب.

العشاء: قلي الخضار مع أرز القرنبيط.