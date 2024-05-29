يلتقي فريق أولمبياكوس اليوناني نظيره فيورنتينا الإيطالي، على ملعب "آيا صوفيا" في العاصمة اليونانية أثينا، في المباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أولمبياكوس ضد فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أولمبياكوس يتحدى فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويسعى فريق أولمبياكوس اليوناني لمواصلة تحقيق المفاجآت في النسخة الحالية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك أملًا في التتويج باللقب خلال الموسم الجاري 2023-2024، مستغلًا عامل الأرض والجمهور في المباراة النهائية.

ورغم الموسم الصعب الذي عانى منه فريق أولمبياكوس محليًا، مخفقًا فى إحراز لقبه الـ48، حيث حل ثالثًا فى الدوري اليوناني برصيد 74 نقطة، خلف باوك وأيك أثينا أصحاب المركزين الأول والثاني، بجانب تغيير مدربه ثلاث مرات، ولكن مهارة مهاجمه المغربى أيوب الكعبى أبقت على آماله بإحراز لقب قاري والتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

في المقابل، يرغب فريق فيورنتينا الإيطالي، وصيف النسخة الماضية، في تحقيق الفوز أيضًا، وإسعاد الجماهير من خلال محاولة التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم بدلًا من الاكتفاء بالوصافة مجددًا وتكرار سيناريو الموسم الماضي.

وكان فريق فيورنتينا قد خسر لقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، لصالح فريق وست هام يونايتد.

مشوار أولمبياكوس وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

وكان فريق أولمبياكوس قد خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تغلّب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما نجح فريق فيورنتينا الإيطالي في حجز بطاقة التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.