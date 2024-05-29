الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولمبياكوس يتحدى فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس وفيورنتينا
أولمبياكوس وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

يلتقي فريق أولمبياكوس اليوناني نظيره فيورنتينا الإيطالي، على ملعب "آيا صوفيا" في العاصمة اليونانية أثينا، في المباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أولمبياكوس ضد فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أولمبياكوس يتحدى فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ويسعى فريق أولمبياكوس اليوناني لمواصلة تحقيق المفاجآت في النسخة الحالية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك أملًا في التتويج باللقب خلال الموسم الجاري 2023-2024، مستغلًا عامل الأرض والجمهور في المباراة النهائية.

ورغم الموسم الصعب الذي عانى منه فريق أولمبياكوس محليًا، مخفقًا فى إحراز لقبه الـ48، حيث حل ثالثًا فى الدوري اليوناني برصيد 74 نقطة، خلف باوك وأيك أثينا أصحاب المركزين الأول والثاني، بجانب تغيير مدربه ثلاث مرات، ولكن مهارة مهاجمه المغربى أيوب الكعبى أبقت على آماله بإحراز لقب قاري والتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

في المقابل، يرغب فريق فيورنتينا الإيطالي، وصيف النسخة الماضية، في تحقيق الفوز أيضًا، وإسعاد الجماهير من خلال محاولة التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم بدلًا من الاكتفاء بالوصافة مجددًا وتكرار سيناريو الموسم الماضي.

وكان فريق فيورنتينا قد خسر لقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، لصالح فريق وست هام يونايتد.

txt

رودريجو ينفي شائعات رحيله عن ريال مدريد

txt

اليوم.. المقاولون العرب يواجه الترسانة من أجل التأهل لثمن نهائي كأس مصر

مشوار أولمبياكوس وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

وكان فريق أولمبياكوس قد خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تغلّب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما نجح فريق فيورنتينا الإيطالي في حجز بطاقة التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

أولمبياكوس فيورنتينا دوري المؤتمر الأوروبي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أولمبياكوس وفيورنتينا

مواد متعلقة

بعد تأكد مشاركة الأهلى.. تفاصيل نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 والأندية المتأهلة

ليفربول يخطط لضم خليفة محمد صلاح من الدورى الهولندى

جوارديولا: ليساندرو مارتينيز كلمة السر فى تألق مانشستر يونايتد

فى الظهور الأخير.. تشافى يعلن قائمة برشلونة أمام إشبيلية بالدورى الإسبانى

هنا جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-5-2024 والقنوات الناقلة

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بعد إعلان رحيل تشافى.. برشلونة يفاوض ألكانتارا كمساعد للمدرب هانز فليك

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب