"القباج" توجه بفتح فروع بنك ناصر استثنائيًا يوم السبت لصرف معاشات يونيو

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو، حيث سيتم فتح كل فروع البنك المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية، والتي تبلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي يوم السبت المقبل، وذلك انطلاقًا من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري، كما وجهت باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة فى التخفيف عن أعباء أصحاب المعاشات.