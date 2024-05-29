الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوتيريش: لا يوجد مكان آمن فى غزة.. هذا الرعب يجب أن يتوقف

جوتيريش
جوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الغارات الجوية التي ضربت خياما تؤوي نازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معربًا عن حزنه الشديد إزاء صور القتلى والجرحى، ومن بينهم العديد من الأطفال الصغار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام عن حزنه لمقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي في أعمال العنف المتواصلة، وقال إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الاحتمال المروع لحدوث مجاعة من صنع الإنسان.وأضاف: "لا يوجد مكان آمن فى غزة.. هذا الرعب يجب أن يتوقف".

وكرر الأمين العام مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مشيرًا إلى الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة ويجب الالتزام بها. 

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارا يوم 24 مايو يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب قطاع غزة.

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استعادة الأمن والكرامة والأمل للسكان المتضررين

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهل وتمكن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين، كما شدد على ضرورة فتح جميع المعابر، مضيفا أن المنظمات الإنسانية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإيصالها إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

وتابع جوتيريش: "يجب علينا أن نعمل بسرعة لاستعادة الأمن والكرامة والأمل للسكان المتضررين. وسيتطلب ذلك بذل جهود عاجلة لدعم وتعزيز الحكومة الفلسطينية الجديدة ومؤسساتها، بما في ذلك إعداد السلطة الفلسطينية لاستئناف مسئولياتها في غزة، وعلينا أيضا أن نمضي قدمًا بخطوات ملموسة لا رجعة فيها لخلق أفق سياسي".

وأشار أمين عام الأمم المتحدة، إلى أن الدمار والبؤس- الذي شهدته الأشهر السبعة الماضية- عزز الحاجة المطلقة للإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع إلى اتخاذ خطوات عاجلة، من شأنها تمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره لتحقيق حل الدولتين، وستواصل الأمم المتحدة دعم كل هذه الجهود.

جوتيريش رفح الفلسطينية الغارات الإسرائيلية مخيمات النازخين في رفح رفح

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