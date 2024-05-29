الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. بدء مراجعات الثانوية العامة بالغربية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن انطلاق المراجعات العامة والنهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن بروتوكولات التعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وستتواصل هذه المراجعات على مدار 10 أيام في جميع الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

 

وأوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذه المراجعات المجانية تأتي استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر لها البدء يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، والانتهاء يوم السبت الموافق 20 يوليو القادم.

وأشار  إلى أن المراجعات ستبدأ غدًا الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا بجميع الإدارات التعليمية، وستشمل جميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى محاضرة دعم نفسي يقدمها فريق من الأخصائيين النفسيين المتميزين لتحفيز الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد واستثمار الوقت.

 

ولفت إلى أن المادة العلمية للمراجعات تم إعدادها بواسطة نخبة من خبراء المواد، كما تم انتقاء عدد من معلمي المواد المتميزين لتقديم الدعم اللازم للطلاب والرد على استفساراتهم. وتم تجهيز القاعات المخصصة للمراجعات بالأثاث والوسائل التكنولوجية المناسبة لاستيعاب كافة الأعداد المتوقع حضورها.

 

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكدًا  حرص الدولة على توفير كافة سبل الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

 

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مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية المراجعات العامة والنهائية طلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

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