الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغرف السعودية": الفرص الاستثمارية فى المجال السياحى بمصر متميزة وجذابة

فندق
فندق

أشاد رئيس وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية أحمد الشغدلي، المشارك في منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، بالعلاقات المصرية السعودية في كل المجالات، لافتًا إلى أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وطيدة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما كبير جدًا.


وقال "الشغدلي"، وهو أيضًا رئيس غرفة تجارة ينبع، في تصريحات على هامش منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل أشكال الدعم وإزالة المعوقات أمام الاستثمار السعودي، مشيرًا إلى أن علاقات التعاون والتواصل بين الحكومتين في أعلى مستوى. 


وأضاف أنه كان في زيارة مؤخرًا إلى مصر برفقة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، والتقى بوزراء في الحكومة المصرية، وكانت النتائج متميزة في صالح الاستثمار في البلدين، موضحًا أن وزراء الحكومة المصرية ناقشوا الملفات الاستثمارية السعودية، وتم العمل على إزالة أي معوقات وخصوصًا في القطاع السياحي.

شعبة الاقتصاد الرقمي تشارك بقمة FDC بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية لمصر

 

txt

تنشيط السياحة تبحث التعاون السياحى مع الجانب التركى

 

مصر بيئة استثمارية جذابة

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي في مصر متميزة وجذابة جدًا للمستثمرين السعوديين، موضحًا أن هناك مستثمرين سعوديين جددًا يسعون للدخول إلى السوق المصرية من بوابة السياحة وخصوصًا في الساحل الشمالي.


وكشف أن الاستثمارات السعودية تعد الأكبر في مصر لما بها من فرص استثمارية كبيرة وبحكم العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك لقاءات متواصلة ومستمرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين.


ونوه بأنه توجد حاليًا مناقشات ومداولات بين مستثمرين سعوديين ومصريين من أجل الاستثمار في القطاع السياحي في مصر، لما تمتلكه من مواقع سياحية متميزة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا مستثمرين مصريين يعملون في تعزيز الفرص الاستثمارية في السوق السعودية وخصوصًا في جدة والبحر الأحمر ومنطقة ينبع الصناعية.


ولفت رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية بالمنتدى إلى أن الغرف التجارية السعودية تحث دائمًا المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر، لما تملكه من بيئة استثمارية فريدة وجاذبة وقادرة على نجاح الاستثمارات، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين المستثمرين في البلدين لا ينقطع، وجار العمل للمزيد.


وحول المشاركة في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، أكد "الشغدلي" أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات واسعة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مقارنة بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.


وأضاف أن المملكة أدركت مبكرًا أن التحول الرقمي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولديه أكبر الحلول في مختلف القطاعات، كالزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، مؤكدًا أن السعودية لديها نظرة استباقية فيما يخص الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه داخل وخارج المملكة.


وأشار إلى أن السعودية وفي إطار رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتكون حاضنة لكل الاستثمارات العربية والدولية فيما يخص التحول الرقمي في كل القطاعات وأبرزها الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن السعودية منفتحة على كل الاستثمارات الخارجية أيضًا فيما يخص الاقتصاد الرقمي والأعمال الريادية.


ونوه بأن ولي العهد السعودي وضع، خلال رؤيته، أن يكون الاستثمار في القطاع الرقمي كبيرًا في الخارج وخصوصًا مصر والأردن والدول التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، معربًا عن أمله في أن تكون هناك ترجمة سريعة لهذا الأمر، لما له من فائدة كبيرة على الدول العربية وليس السعودية وحدها، وهو ما تسعى له المملكة بكل قوة خلال المرحلة الراهنة.


وأوضح أن التوجه العالمي يؤشر إلى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وبالتالي السعودية حريصة على التواصل والتعاون والتواجد في كل المؤتمرات والندوات والمنتديات الخاصة بالتحول الرقمي، مؤكدًا أن الاقتصاد السعودي يعزز حاليًا منظومة التحول الرقمي لتتواكب مع العالم.


وتابع أن المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي، ناقش عددًا من المجالات الرئيسية فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير النظريات والأساليب والممارسات والأدوات لإدارة وتحسين الأعمال والاقتصاد الرقمي، ومن هنا كانت المشاركة السعودية واجبة وحاضرة بقوة من أجل التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية.


وأوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي، لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عمومًا والدول الإسلامية على وجه الخصوص.


وثمّن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية، سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية، التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلًا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.

اتحاد الغرف السعودية استثمر في الاقتصاد الرقمي مصر والسعودية الحكومة المصرية مستثمرين سعوديين

مواد متعلقة

إخلاء مستشفى القدس فى رفح.. والاحتلال يواصل قصفه قطاع غزة

أبوالغيط يتوجه إلى الصين للمشاركة فى منتدى التعاون العربى- الصينى

مدير الالتزام البيئي: صناعة النسيج الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي

أبو الغيط للوزراء الأوروبيين: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة خطوة صحيحة

"شئون الحرمين" توفر كوادر متخصصة لتنظيم وتفويج الحشود داخل المسجد الحرام

الجامعة العربية تعقد الاجتماع العاشر لعملية التشاور الإقليمية حول الهجرة واللجوء

تعديل حدود وتخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات.. 3 قرارات جمهورية جديدة

العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق فى "جرائم الحرب" بعد غارات على مخيم المغازى

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب