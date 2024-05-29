الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقالة مسؤولة بارزة بالخارجية الأمريكية لمعارضتها سياسة حرب إسرائيل في غزة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

استقالت مسؤولة مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية ستايسي جيلبرت بسبب معارضتها للسياسة المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن جيلبرت استقالت أمس الثلاثاء.. مشيرة إلى أنها بعثت برسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين بالوزارة أمس تشرح فيه وجهة نظرها بأن وزارة الخارجية كانت مخطئة في استنتاجها بأن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت جيلبرت، في رسالتها، "إن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، حيث استمر تقليص تدفقها في الأسابيع التي تلت صدور التقرير، فيما لم يجد التقرير أسبابا كافية لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل".

الالتزام بمذكرة الأمن القومي

وكانت الخارجية الأمريكية قد قدمت خلال الشهر الجاري تقريرا إلى الكونجرس يستعرض مدى التزام إسرائيل بمذكرة الأمن القومي فيما يتعلق باستخدامها الأسلحة الأمريكية بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الأمريكية.

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تقييم الحكومة الأمريكية حاليا مراقبة الوضع والرد 

وجاء في التقرير أن "تقييم الحكومة الأمريكية حاليا، هو أن الحكومة الإسرائيلية لا تمنع أو تضع قيودا على نقل وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل مخالف لقانون المساعدات الخارجية، وأن التقييم متواصل وستتابع الولايات المتحدة مراقبة الوضع والرد على أي تحديات تواجه إيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة من الآن فصاعدا".

وكان مسؤول آخر في وزارة الخارجية قد استقال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب خلافات مع تقرير للحكومة الأمريكية نُشر مؤخرًا وزعم أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة، حسبما قال مسؤولان لصحيفة واشنطن بوست.

واستقال عدد من مسؤولي إدارة بايدن منذ بدء الصراع في أكتوبر الماضي، بما في ذلك أنيل شيلين، التي عملت في قضايا حقوق الإنسان، وهالة جريت وهي أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية باللغة العربية. 

حرب إسرائيل في غزة إسرائيل غزة الخارجية الامريكية الأمن القومي

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