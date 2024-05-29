الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. قطع المياه عن مركز ومدينة قطور بالكامل بالغربية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه  الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن قطع المياه عن مدينة قطور بالكامل وعدة قرى تابعة للمركز وهى دماط، سملا، كوم على، بوريج، سجين، إبشواى ونشيل والعزب التابعة لتلك القرى، غدا الخميس، من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

 

وأوضحت الشركة وفقا لبيان لها، أنه سيتم قطع المياه من محطة المرشحة بمدينة قطور، خلال تلك المدة الزمنية المشار إليها، وذلك لإجراء أعمال صيانة شاملة بالمحطة وفق الجدول الزمني المعلن من قبل.

 

وفي بيان صحفي صادر اليوم، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية عن انقطاع المياه عن مدينة قطور بالكامل وعدد من القرى التابعة لها، وستبدأ عملية قطع المياه غدًا الخميس من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

 

وأهابت الشركة بالمواطنين القاطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بمدينة قطور والقرى المذكورة، بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع المحددة.

 

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