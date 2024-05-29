الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كأس مصر وإيطاليا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة أولمبياكوس اليوناني ضد فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024، بجانب مباراة المقاولون العرب ضد الترسانة، ومباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد في كأس مصر.

• موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أولمبياكوس اليوناني ضد فيورنتينا الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1.

تردد قناة beIN Sports

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- مباراة المقاولون العرب ضد الترسانة: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

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اليوم.. المقاولون العرب يواجه الترسانة من أجل التأهل لثمن نهائي كأس مصر

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الليلة.. طلائع الجيش يخشى مفاجآت كأس مصر أمام بورفؤاد

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

- مباراة عجمان ضد بني ياس: في الساعة الخامسة والربع مساءً.

- مباراة الإمارات ضد البطائح: في الساعة الخامسة والربع مساءً.

- مباراة العين ضد الوصل: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة حتا ضد شباب الأهلي: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لخوض مواجهة هامة أمام بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمُقرر إقامته في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.

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