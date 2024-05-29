مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كأس مصر وإيطاليا والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة أولمبياكوس اليوناني ضد فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024، بجانب مباراة المقاولون العرب ضد الترسانة، ومباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد في كأس مصر.
• موعد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
- مباراة أولمبياكوس اليوناني ضد فيورنتينا الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.
تردد قناة beIN Sports
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.
• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
- مباراة المقاولون العرب ضد الترسانة: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.
- مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة
- مباراة عجمان ضد بني ياس: في الساعة الخامسة والربع مساءً.
- مباراة الإمارات ضد البطائح: في الساعة الخامسة والربع مساءً.
- مباراة العين ضد الوصل: في تمام الساعة الثامنة مساءً.
- مباراة حتا ضد شباب الأهلي: في تمام الساعة الثامنة مساءً.
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لخوض مواجهة هامة أمام بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمُقرر إقامته في أمريكا والمكسيك وكندا.
وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.