الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصدرها التريند.. 10 نصائح غذائية تجعلك مثل مي نور الشريف

مي نور الشريف
مي نور الشريف

تصدرت النجمة مي نور الشريف، تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بشكل مختلف بعد إنقاص وزنها بشكل ملحوظ.

شاركت مي نور الشريف، في احتفالية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الجمعية، وكان شكلها متغير عن المعتاد بسبب النحافة الشديدة بعد أن خسرت الكثير من وزنها، وقامت بقص شعرها.

وتزامنًا مع تصدر ابنة نور الشريف التريند بسبب شكلها المختلف بعد إنقاص وزنها، نرصد لكم في هذا التقرير عادات تغذية صحية، تساعد على ضبط الوزن تدريجيًا، للتخلّص من الوزن الزائد، وفقًا لموقع "Hindustan times". 

نحافة مي نور الشريف
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نظام غذائي متوازن.. تغييرات في نمط حياتك يجب عليك القيام بها فورًا

بعد نحافة مي نور الشريف.. نظام غذائي لإنقاص الوزن في وقت قياسي

أفضل الطرق هي اتباع عادات تغذية صحية، تساعد على ضبط الوزن تدريجيًا، للتخلّص من الوزن الزائد:
1 - أدخل المزيد من الخضروات إلى صحنك.
2 - تناول المكسرات والفواكه معتدلة السكر كوجبات خفيفة بدلًا من رقائق البطاطس المقلية.
3 - احرص على شرب المزيد من الماء على مدار اليوم.
4 - لا تتناول الأرز الأبيض، وإنما البني، وبالمثل اجعل الأولوية للخبز الأسمر.
5 - تناول وجبة إفطار كبيرة وصحية في الصباح تحتوي على البروتين.
6 - قلل الأكل في المطاعم، واحرص على اختيار الوجبات الصحية عندما تأكل خارج البيت.
7 - احرص على تقدير عدد السعرات الحرارية في صحنك قبل أن تبدأ في تناول الطعام.

8 -  قم بممارسة التمارين الرياضية الأسبوعية، مثل المشي السريع، ورفع الأثقال، والسباحة، واليوجا، وغيرها من الأنشطة الرياضية التي تساعد في حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات.

9 - حاول تقليل حجم الوجبات اليومية، وتناول وجبات أصغر بشكل متكرر خلال اليوم، مما يساعد في التحكم في الشهية وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

10 - قم بزيادة النشاط البدني في حياتك اليومية، مثل استخدام الدراجة للتنقل، وصعود السلالم بدلًا من الاعتماد على المصاعد، وتخصيص وقت للتمارين الرياضية القصيرة في اليوم.

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