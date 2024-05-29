تنازلات تمهد لإنهاء حرب غزة.. مقترح الاحتلال الجديد لاستئناف مفاوضات الهدنة

كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات الهدنة أن الاحتلال قدم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة مقترحًا رسميًا مكتوبًا ومحدثًا بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين وتطبيق الهدنة، والتي تمهد لإنهاء الحرب بشكل كامل، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

تنازلات جديدة من الاحتلال

وأشار التقرير إلى أن استئناف المفاوضات مرة أخرى يأتي بعد أن وصلت المباحثات السابقة إلى طريق مسدود قبل أكثر من 3 أسابيع.

ولفت إلى أن محاولات استئناف المفاوضات تتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، والتي بدأت مطلع شهر مايو الجاري، وعلى رأسها مجزرة تل السلطات التي تسببت في استشهاد أكثر من 45 فلسطينيًا بعد غارة جوية إسرائيلية وحشية على مخيمات النازحين في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وسط تخوفات من الوسطاء من أن تُضيف هذه العملية المزيد من تعقيد الجهود المبذولة لوقف هذه الحرب.

وأضاف أن البيت الأبيض يرى أن صفقة المحتجزين هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لوقف إطلاق النار، والنهاية المحتملة للحرب التي أصبحت مشكلة سياسية للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن اجتماعًا عقد في باريس يوم الجمعة بين مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، ومدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أحرز تقدمًا نحو الاستئناف المحتمل لمفاوضات المحتجزين في غزة.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه بالرغم من هذا التقدم، فإن مسئولي حركة حماس قالوا في الأيام الأخيرة، إنهم "لن يستأنفوا المفاوضات إذا لم تتوقف عملية قوات الاحتلال الإسرائيلية في رفح أو إذا لم تنه إسرائيل الحرب بشكل كامل".

وأشارت السلطات الصحية المحلية في غزة إلى أن أكثر من 36 ألف فلسطيني استشهدوا منذ 7 أكتوبر، معظمهم من النساء والأطفال، وهو الأمر الذي أثار غضب المجتمع الدولي ضد إسرائيل.

ونوه بأن الاقتراح المكتوب، الذي تم تقديمه للوسطاء الرئيسيين قطر ومصر، كان مفصلًا وموسعًا حول المبادئ العامة التي قدمها مدير الموساد ديفيد بارنيع خلال الاجتماع في باريس يوم الجمعة الماضي، بحسب مصدر مطلع على المباحثات.

وتابع أن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن المحدث "الاستعداد للتحلي بالمرونة" فيما يتعلق بعدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ"الهدوء المستدام" في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إن "هناك مبادرة جديدة من إسرائيل وهي جادة هذه المرة".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء القطري التقى بممثلي حركة حماس في الدوحة أمس الثلاثاء، وعرض عليهم الاقتراح الإسرائيلي.