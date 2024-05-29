رودريجو ينفي شائعات رحيله عن ريال مدريد

نفى البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني، الشائعات التي أشارت إلى إمكانية رحيله عن الريال هذا الصيف.

وقال رودريجو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": حدث موقف مزعج للغاية اليوم، حيث تم إخراج إحدى المقابلات التي أجريتها بالكامل من سياقها.

وأضاف: لأكون صريحًا جدًا، أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، أعيش حلمًا كل يوم ولا يخطر في بالي أن أترك نادي حياتي، الآن نواصل صنع التاريخ نحو الـ15، هالا مدريد ولا شيء آخر.

Hoy ocurrió una situación muy molesta، donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto.

Para ser muy directo، estoy MUY feliz en el Real Madrid، vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida!

Ahora seguimos con história por… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 28، 2024

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ونستعرض تباعًا موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

ويواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1، beIN Sports 2 HD.

ويغيب عن ريال مدريد في مواجهة بوروسيا دورتموند، الفرنسي أوريلين تشواميني، والنمساوي ديفيد ألابا بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيصطدم بـ أتالانتا الإيطالي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد أن فاز ذلك الأخير ببطولة الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وضمن ريال مدريد التأهل لكأس العالم للأندية 2025 باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا عام 2022، أما بوروسيا دورتموند فتأهل هو الآخر للمسابقة التي ستُقام صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، كممثل عن ألمانيا رفقة بايرن ميونخ.