الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رودريجو ينفي شائعات رحيله عن ريال مدريد

رودريجو
رودريجو

نفى البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني، الشائعات التي أشارت إلى إمكانية رحيله عن الريال هذا الصيف.

وقال رودريجو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": حدث موقف مزعج للغاية اليوم، حيث تم إخراج إحدى المقابلات التي أجريتها بالكامل من سياقها.

وأضاف: لأكون صريحًا جدًا، أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، أعيش حلمًا كل يوم ولا يخطر في بالي أن أترك نادي حياتي، الآن نواصل صنع التاريخ نحو الـ15، هالا مدريد ولا شيء آخر.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ونستعرض تباعًا موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

ويواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1، beIN Sports 2 HD.

ويغيب عن ريال مدريد في مواجهة بوروسيا دورتموند، الفرنسي أوريلين تشواميني، والنمساوي ديفيد ألابا بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيصطدم بـ أتالانتا الإيطالي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد أن فاز ذلك الأخير ببطولة الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وضمن ريال مدريد التأهل لكأس العالم للأندية 2025 باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا عام 2022، أما بوروسيا دورتموند فتأهل هو الآخر للمسابقة التي ستُقام صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، كممثل عن ألمانيا رفقة بايرن ميونخ.

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موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

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