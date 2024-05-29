إخلاء مستشفى القدس فى رفح.. والاحتلال يواصل قصفه قطاع غزة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنها أخلت مستشفى القدس الميداني التابع لها من منطقة مواصي رفح إلى منطقة مواصي خان يونس.

وأفادت الجمعية، في بيان صحفي، بأن الإخلاء جاء بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان تمامًا.

وكانت الجمعية أعلنت، أمس، عن استشهاد أحد طواقم مستشفى القدس بعد استهداف منزله في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى؛ ما رفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيدًا، منهم 17 استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني منذ بدء العدوان على قطاع غزة.. وخرجت جميع مستشفيات محافظة رفح عن الخدمة أمس باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، والاستهداف المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.



إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية

وفي اليوم الـ236 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، استشهد عدد من الأشخاص بينهم أطفال، فجر وصباح اليوم، وأصيب آخرون في قصف للطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية على الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة، وعلى مخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع.

وسقط شهداء وجرحى في قصف استهدف شقة سكنية لعائلة شتات بالقرب من العيادة الحكومية وسط حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي استهداف مماثل لمنزل مملوك لعائلة حمدان بالمخيم الجديد في النصيرات، أصيب 3 أشخاص في المخيم الواقع وسط قطاع غزة.. وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بينما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على المناطق الغربية لبلدة جباليا شمال القطاع؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مناطق متفرقة وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 3 شهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف، الليلة الماضية، منزلًا لعائلة أبوجزر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.