الليلة.. حفل غنائي لتكريم الموسيقار عمار الشريعي بمشاركة على الحجار وهشام عباس

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي حفلاً موسيقيًا غنائيًا لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 29 مايو، بالمسرح القومي.

تفاصيل حفل عمار الشريعى بالمسرح القومي



يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة علي الحجار، هشام عباس، الفنانة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ درعًا تذكاريًا وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية كانت قد أقامت مؤخرًا حفلاً غنائيًا تحت عنوان "حفل من أعمال عمار الشريعي"، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى العربية، وبمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر.

وتضمن برنامج الحفل باقة من ألحان عمار الشريعي التي قدمها لكبار المطربين إلى جانب عدد من تترات المسلسلات الشهيرة، منها جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة، حبيبتى من ضفايرها، بتسأل ياحبيبى، أرابيسك، سيبولى قلبي وارحلوا، أقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين، اديب، للثروة حسابات أخرى، عمار يا اسكندرية، ماتمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم، أبوزيد، الأيام، حوا وآدم، ليلى ويا ليلى، حدائق الشيطان، انت طلعتيلى منين، مبسوطين، هنا القاهرة.