الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: أجهزة الدولة تبذل جهودا عظيمة في قطاع الطرق والكباري

مشروعات الطرق
مشروعات الطرق

تستكمل محافظة أسوان سلسلة الإنجازات المتتالية التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

جهود عظيمة تبذلها أجهزة الدولة في قطاعات العمل العام

 


ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحجم الجهود العظيمة التى تبذلها أجهزة الدولة فى كافة قطاعات العمل العام، وخاصة فى قطاع الطرق والكبارى وسط متابعة مستمرة ودؤوبة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، ومن بينها مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة. 

 

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن ذلك يساهم فى خلق شرايين مرورية جديدة ومتطورة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق السهولة المطلوبة والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين. 

 

 

بينما أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة يشمل تنفيذ 20 كم بواسطة 2 شركة بنسبة وصلت إلى 67%، فيما يتم تنفيذ 4 كم منها لأعمال الرصف بتكلفة 169مليون جنيه. 

 

ولفت المهندس عيد كرومر، إلى أنه بالتوازى تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق توشكى / النقرة بطول 50 كم، والذى تم نهوه بنسبة 100 %، وبتكلفة 160 مليون جنيه. 

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IMG-20240529-WA0016
IMG-20240529-WA0015
IMG-20240529-WA0015
محافظ أسوان سلسلة الإنجازات قطاع الطرق والكباري مشروع الطريق الدائري طريق توشكى

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