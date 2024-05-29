ضبط عاطل استولى على 20 ألف جنيه من سيدة بزعم تسفير شقيقها للعمل بالخارج

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج في ضبط عاطل حاصل على دبلوم زراعة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، لحصوله على 20 ألف جنيه من سيدة تقيم بمحافظة قنا بزعم قدرته توفير فرصة عمل لشقيقها بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يف بوعده واستولى على المبلغ.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "ناهد ع م ا" 37 سنة، بدون عمل، بتضررها من "أحمد ع م م" 26 سنة، عاطل حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم بمركز المنشأة لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إحضار تأشيرة عمل لشقيقها بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبلغ المالي إليها مرة أخرى.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.