الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الحج السياحي لعام 2024 الطيران والاقتصادي والبري

الحج السياحي
الحج السياحي

يتصدر عنوان أسعار الحج السياحي لعام 2024 عمليات البحث الإلكتروني بسبب متابعة المصريين اللذين لديهم رغبة في السفر للحج هذا العام، وتقدم "الدستور "خلال السطور التالية  كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الحج السياحي للعام الجاري 2024.

أسعار الحج السياحي لعام 2024

وقالت غرفة الشركات السياحة من قبل إن الشركات التي تنظم الحج هذا العام انتهت رسميًا من كافة الاستعدادات لبدي تفويج الحجاج الي المشاعر المقدسة في مكة والمدينة المنورة، وذلك بعد أن قامت وزارة السياحة باعلان عن الضوابط  الخاصة بالحج  السياحي كذلك أسعار الحج السياحي 2024، وذلك وفقًا لأماكن إقامة الحجاج بالمشاعر في مكه والمدينة بالاضافة وضع المواصفات الخاصة بالحج السياحي  علي هذا الرابط “هنا”.

أسعار الحج السياحي لبرامج "الخمس نجوم"

وحددت غرفة الشركات السياحية  اسعار برامج الحج  السياحي لبرامج "الخمس نجوم"، حيث تبدأ من 430 ألف جنيه، وتصل إلى 700 الف جنيه وفقا للخدمات المقدمة في البرامج الخاصة بالحج الخمس نجوم، وتشمل تكاليف الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى رسوم التأشيرة. 

ويُشترط في هذا البرنامج ضرورة سداد كامل تكاليف البرنامج قبل السفر بشهر على الأقل وتتنوع أسعار البرامج للحج السياحي كما يلي:

  • صف أول مباشر على الحرم  450 ألف جنيه.
  • صف ثاني 390 ألف جنيه.
  • صف ثاني  390 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران 260 ألف جنيه.
  • اقتصادي تحسين 5 نجوم  230 ألف جنيه.

سعر تذكرة طيران الحج 2024.. أسعار الحج السياحي 2024/1445

باسل السيسى: أسعار الحج السياحي البرى تبدأ من 195 ألف جنيه

أسعار الحج السياحي الاقتصادي والبري  2024

  • الحج السياحي اقتصادي تحسين 226 ألف جنيه.
  • تبدأ أسعار البري من 195 ألف جنيه.

ضوابط الحج السياحي 2024

يشار الي ان وزارة السياحة والاثار اصدرت عدد من الضوابط لهذا العام تتضمنت 

اولا: ضرورة جود إقرارمن  الحجاج بعدم سفره للحج طوال حياته في حالة اكتشاف وجود سابقة حج  لابد من  اعتذارًا رسميا عن السفر لأداء مناسك الحج.

ثانيا: ضرورة تحصيل 40 ألف جنيه كمقدم جدية حجز للمستوى 5 نجوم، و20 ألف جنيه للمستويين البري والاقتصادي،

ثالثا: يتم تحصيل مبلغ قيمتة 100 جنيه لاترد من كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحي نظير الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج .

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