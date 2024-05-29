ضبط عاطل استولى على مبلغ مالي من سيدة بزعم تسفير شقيقها بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط عاطل حاصل على دبلوم زراعة يقيم بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، لحصوله على مبلغ 20 ألف جنيه من سيدة تقيم بمحافظة قنا بزعم قدرته توفير فرصة عمل لشقيقها بإحدى الدول العربية إلا أنه لم يف بوعده واستولى على المبلغ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ ناهد ع م ا 37 سنة بدون عمل ومقيمه قنا، بتضررها من أحمد ع م م 26 سنة عاطل حاصل على دبلوم زراعة ومقيم مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ "20.000" مقابل إحضار تأشيرة عمل لشقيقها بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبلغ المالي إليها مرة أخرى.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولي عليه تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.