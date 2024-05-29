الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطل استولى على مبلغ مالي من سيدة بزعم تسفير شقيقها بسوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط عاطل حاصل على دبلوم زراعة يقيم بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، لحصوله على مبلغ 20 ألف جنيه من سيدة تقيم بمحافظة قنا بزعم قدرته توفير فرصة عمل لشقيقها بإحدى الدول العربية إلا أنه لم يف بوعده واستولى على المبلغ.

 

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ ناهد ع م ا 37 سنة بدون عمل ومقيمه قنا، بتضررها من أحمد ع م م  26 سنة عاطل حاصل على دبلوم زراعة ومقيم مركز المنشاه لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ "20.000" مقابل إحضار تأشيرة عمل لشقيقها بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبلغ المالي إليها مرة أخرى.

 

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولي عليه تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج محافظة سوهاج ضباط قنا الدول العربية

مواد متعلقة

استولى على أموال المواطنين لتوظيفها.. حبس مستريح الأجهزة الكهربائية في سوهاج

الأكثر قراءة

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة