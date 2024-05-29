محافظ الغربية يوجه بتذليل معوقات المرافق والرى بعدة طرق

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على المرور الميداني على مشروعات المحافظة، للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

جاء ذلك خلال جولة رحمي الصباحية التي قام خلالها بالتنسيق بين شركات المرافق والري لتسريع وتيرة العمل في طريق محلة منوف وكوبري قحافة ومحور أم القرى.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 مترًا، بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الآخر 1.5 متر، وتغطية المسقى المجاور للطريق بطول 1300 م منعًا للحوادث المتكررة بالمنطقة، وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظًا على المجرى المائي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة الأعمال الجارية بتوسعة كوبري قحافة لخلق حارة مرورية جديده، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، ويعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750 مترًا وعرض 18 مترًا وأرصفة 1.5 متر من الجانبين.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير ومركز خدمات مصر بطنطا.