الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يوجه بتذليل معوقات المرافق والرى بعدة طرق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على المرور الميداني على مشروعات المحافظة، للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها. 

جاء ذلك خلال جولة رحمي الصباحية التي قام خلالها بالتنسيق بين شركات المرافق والري لتسريع وتيرة العمل في طريق محلة منوف وكوبري قحافة ومحور أم القرى.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 مترًا، بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الآخر 1.5 متر، وتغطية المسقى المجاور للطريق بطول 1300 م منعًا للحوادث المتكررة بالمنطقة، وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظًا على المجرى المائي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة الأعمال الجارية بتوسعة كوبري قحافة لخلق حارة مرورية جديده، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، ويعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750 مترًا وعرض 18 مترًا وأرصفة 1.5 متر من الجانبين.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير ومركز خدمات مصر بطنطا.

محافظ الغربية
محافظ الغربية
المرور الميداني 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 إزالة المعوقات تذليل أى عقبات مجمع الكليات بسبرباى توسعة كوبري قحافة محور أم القرى

مواد متعلقة

ضبط 15 ألف لتر وقود و3 أطنان سلع مجهولة المصدر في السنطة بالغربية

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

محافظ الغربية يستقبل مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لـ"البيئة"

بقيمة 22 مليون يوان.. الباحث سامح سمير يفوز بدعم مشروع بحثي عن الطاقة المتجددة

بدء فعاليات "ندوة مصر والتحديات الراهنة" في جامعة طنطا

إيقاف 13 حالة تعدي وبناء مخالف على أراض زراعية بالغربية

تحرير 21 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية في المحلة الكبرى بالغربية

استجابة لـ"الدستور".. حملة على "التكاتك" والدراجات البخارية في الغربية

الأكثر قراءة

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

تحرك عاجل لتأمين عقار بعد سقوط أجزاء منه على كورنيش الإسكندرية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب