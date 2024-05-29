الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخفيض تعريفة خط "بورسعيد- سلام" إلى 10 جنيهات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، عن خفض تعريفة خط بورسعيد - مدينة سلام مصر ليصبح 10 جنيهات بدلًا من 20 جنيهًا، استجابة لطلبات المواطنين، في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة وتزويدها بكافة الخدمات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مدينة بورفؤاد لعدد من ساكني مدينة بورسعبد الجديدة "سلام" لبحث عدد من الملفات الهامة الخاصة بالمنطقة.

رئيس مدينة بورفؤاد يؤكد استمرار العمل بخط بورسعيد - مدينة سلام مصر بشكل يومي

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام بهنساوي، بأن خط سير الخط الجديد سيبدأ من ميناء بورسعيد البري الجديد بنطاق حي الضواحي مرورًا بأنفاق بورسعيد "3 يوليو" وترعة السلام وطريق القرى والطريق الدولي الساحلي وصولًا لمدينة بورسعيد الجديدة " سلام" والعودة.

أكد رئيس مدينة بورفؤاد، الدفع بعدد من الميني باصات النقل الداخلي للتيسير على المواطنين التنقل بين مدن المحافظة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل 2 خط كمرحلة أولى، حيث يبدأ الخط الأول في تمام الساعة الثامنة صباحًا والعودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بينما يبدأ الخط الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحًا والعودة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

يأتي تشغيل خط بورسعيد - مدينة سلام مصر ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، وتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد، والتي تم إنشائها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
شرق بورسعيد سلام مصر تنمية مواصلات بورفؤاد

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