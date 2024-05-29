تحرك بشأن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائي للعام الجديد ببني سويف

التقى هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، بمسؤولي التعليم الخاص ومديري المدارس الخاصة، بحضور وفاء هنداوي مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية؛ وذلك لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالتقديم للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وكذلك خطة الأنشطة الصيفية.

أهمية التعليم الخاص

رحب وكيل بالحضور، مشيرًا إلى أن التعليم الخاص أحد جناحي العملية التعليمية بجانب التعليم الرسمي ونعمل لهدف واحد في سبيل تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدًا على تضافر الجهود وتوحيد آلية العمل وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على تحسين وجودة التعليم واتخاذ كافة الإجراءات لكي تكون المدرسة جاذبة.

وشدد على الالتزام بجميع الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية داخل المدارس، مشيدًا بالدور الذي يقوم به التعليم الخاص والمشاركة المتميزة، والعمل على النهوض بالعملية التعليمية، موجهًا الشكر والتقدير لمديري المدارس على تعاونهم المتواصل في خدمة العملية التعليمية.

على ججانب آخر، شارك هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف في ختام فعاليات مسابقة " تحدي القراءة العربي " على مستوى الجمهورية وإعلان نتيجة المسابقة، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث حقق تعليم بني سويف المركز الخامس بفوز الطالبة ريم إيهاب حسن عبد الله بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات ببا بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز مقدما التهنئة للطالبة متمنيا لها مواصلة التفوق.



مؤكدا على أن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وبناء جيل متميز ومبدع قادر على الابتكار في مختلف المجالات تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

