الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أزهر منطقة مطروح" يطمئن على تأمين مركز توزيع أسئلة الثانوية الأزهرية

أزهر منطقة مطروح
أزهر منطقة مطروح

تفقد الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، بتكليف من فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، مقر مركز أسئلة الثانوية الأزهرية، بديوان عام المنطقة للاطمئنان على تأمين المركز، وتواجد الحراسة الشرطية والأمن الإدارى وعمال النوبتجية فى مكان خدمتهم.

عملية التأمين

 

وشدد مدير عام العلوم الدينية والعربية، على جميع الخدمات القائمة على عملية التأمين؛ ضرورة اليقظة والحذر، متوجها بالشكر والتقدير لرجال الأمن، للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة.

ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

 

وفي السياق ذاته كان قد عقد الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية، بتكليف من الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اجتماعًا بمديري المراحل التعليمية، لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023- 2024، والمقرر انطلاقها السبت المقبل.

المتابعة الميدانية لمقار اللجان

وتناول الاجتماع التأكيد على ضرورة المتابعات الميدانية لمقار اللجان، والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة بها، وتوفير المقاعد ووسائل التهوية الجيدة للطلاب، وتذليل كافة العقبات بالمقار.

توثيق الاختبارات الشفوية

كما تم مناقشة استعدادات منظومة توثيق الاختبارات الشفوية، والتأكيد على سلامة الأجهزة وعملها بشكل جيد، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية.

 

مدير عام العلوم الدينية والعربية لمنطقة مطروح الأزهرية منطقة مطروح الأزهرية مركز أسئلة الثانوية الأزهرية مطروح الحراسة الشرطية

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