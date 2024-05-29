حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

حذرت هيئة الأرصاد، من حالة الطقس اليوم، وكشفت عن توقعات درجات الحرارة اليوم، قائلة إنه يسود طقس اليوم ارتفاع في درجات الحرارة (عودة الموجة الحارة) نهارًا على أغلب الأنحاء، مضيفة أن طقس اليوم على السواحل الشمالية يشهد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم.

وتابعت الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس اليوم المتوقعة ودرجات الحرارة، قائلة: إنه يسود طقس شديد الحرارة (موجة الحر الشديد) على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم المتوقع على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس يوم الخميس 30 مايو، سيشهد انتشار نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا، على أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى احتمالية انتشار نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

بداية من اليوم لنهاية الاسبوع.. تنحصر الموجة على مناطق الصعيد وتصل إلى ذروتها بمنتصف الأربعينات ففي المقابل تبدأ في الإنكسار على السواحل الشمالية الغربية لتنخفض 10 درجات دفعة واحدة وتصل إلى منتصف العشرينات أما باقي المناطق الشمالية الداخلية مثل القاهرة والدلتا فتستقر على نفس درجات يوم الخميس إلى أن يبدأ الإنكسار مرة أخرى مع ليل يوم السبت بالتدريج.

الانخفاض التدريجي وعودة الحرارة لطبيعتها وتعود الحرارة لطبيعتها عند اوائل الثلاثينات مع أيام الخميس والجمعة تدريجيًا.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الإسكندرية بداية من اليوم، حيث تشهد المحافظة بدء موجة حارة جديدة، تصل ذروتها يوم الجمعة المقبل.

وتعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي وانخفاض في الدرجات تتراوح من 4 إلى 5 درجات على شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى شمال منطقة الصعيد، مع انتهاء الموجة الحارة بعد أن قامت بالتثير لمدة أسبوع على كافة البلاد، ويتم نشاط الرياح على كافة الأنحاء حيث إعطاء الشعور بأن حالة الطقس بدأت في التحسن.