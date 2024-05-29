الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتابع جهود المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية الـ10 بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحتها التنفيذية. 

 

مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة للمواطنين 

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء. 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز بهذا الملف المهم والحيوى، حيث نعتبر من أوائل المحافظات التى حققت معدلات متميزة فى تسليم شهادات البيانات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين من أبناء المحافظة عبر المراكز التكنولوجية. 

ولفتت إلى أنه أسهم فى تحقيق ذلك المتابعة المستمرة من اللواء أشرف عطية للتأكد من حصول الموظفين العاملين بهذه المراكز على البرامج التدريبية اللازمة فيما يخص تنفيذ قانون التصالح قبل فتح باب التقدم فى 7 مايو الجارى، وهو ما أسهم بدوره فى سرعة إنهاء الإجراءات للمتقدمين فى سهولة ويسر.

محافظ أسوان طلبات التصالح المراكز التكنولوجية انتظام سير العمل المواطنين

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