بحضور الرئيسين السيسي والصيني.. انطلاق فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي في بكين غدا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بإنطلاق فعاليات منتدي التعاون الصيني العربي في بكين، غدا الخميس، بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني - العربي.

وتكتسب فعاليات منتدي التعاون الصيني العربي بأهمية كبيرة لتنفيذ مخرجات القمة الصينية - العربية والإسراع في بناء المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

الرئيس السيسي يحضر فعاليات منتدي التعاون الصيني العربي في بكين

وقد وصل الرئيس السيسى، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصينى شى جين بينج، للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

وتتضمن الزيارة أيضًا حضور الرئيس السيسى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى يعقد 30 مايو الجارى، بمشاركة الرئيس الصينى وعدد من القادة العرب، الذى من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

القادة العرب المشاركين

الصين و22 الدول الأعضاء للجامعة العربية: مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن وسوريا.