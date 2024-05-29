الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم ، استقرارًا ملحوظًا، بداية تعاملات اليوم الاربعاء 29 مايو 2024، ليسجل متوسط 12.60 جنيها، في مصر مع اقتراب أداء مناسك الحج.

سعر الريال السعودى اليوم الاربعاء

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.65 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.65للشراء ونحو 12.68للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.65للشراء ونحو 12.68للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.62 للشراء 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الاسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.65 للشراء ونحو 12.68 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك كريدي اجريكول 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي البنك المصري الخليجي 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.63 للشراء ونحو 12.68 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الكويت الوطني

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.54 للشراء ونحو 12.67 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.68 للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 29-5-2024

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

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سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.57 للشراء ونحو 12.66 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.68 للشراء ونحو 12.71 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 29 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 29 مايو 2024.

تثبيت سعر الفائدة 

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الاخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة علي سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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