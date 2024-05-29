الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو الغيط يتوجه إلى الصين للمشاركة في منتدى التعاون العربي-الصيني

أبو الغيط
أبو الغيط

 توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمدأبوالغيط، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين، وشارك في اجتماع مع وزراء الخارجية الأوربيين حول القضية الفلسطينية. 

ومن المقرر أن يشارك أبو الغيط في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني الذي يعقد غدا الخميس، بحضور وانج يي وزير الخارجية الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك بمشاركة الرئيس الصيني تشي جين بينج وقادة ورؤساء وملوك عدد من الدول العربية.

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تبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة إلى الصين عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع كبار رجال الدولة من بينهم وزير خارجية الصين، وكذلك نائب الرئيس، وذلك للوقوف حول آخر الاستعدادات والتحضيرات للاجتماع الوزاري بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني حول أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتي تعد أولوية لجامعة الدول العربية خاصة في ضوء المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.

أضاف رشدي أن الأمانة العامة للجامعة العربية، وفي ظل تنامي علاقات التعاون بين الجانبين العربي، والصيني في مختلف المجالات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، قامت بإعداد كتاب وثائقي عن المنتدى وذلك بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيسه، ويتضمن الكتاب أهم المحطات الرئيسية في تاريخ المنتدى ووثائقه الأساسية، واستعراض لمسيرته الناجحة.

 

غزة التعاون العربي الصيني أبو الغيط وزراء الخارجية الأوربيين القضية الفلسطينية

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